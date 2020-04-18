65 инфицированных за сутки: в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

26 новых инфицированных выявили в Лавре.

Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них – 6 медиков.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Всего в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет и 41 человек – от 19 до 92 лет.

В больницы столицы были госпитализированы 11 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

26 из зарегистрированных за прошедшие сутки случаев заболевания – в Киево-Печерской Лавре.￼

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19.