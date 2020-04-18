65 инфицированных за сутки: в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19
10:34, 18 апреля 2020Страна
200 1
26 новых инфицированных выявили в Лавре.
REUTERS
Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них – 6 медиков.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 18 апреля (онлайн)
Всего в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет и 41 человек – от 19 до 92 лет.
В больницы столицы были госпитализированы 11 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
26 из зарегистрированных за прошедшие сутки случаев заболевания – в Киево-Печерской Лавре.￼
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter