В Киеве за сутки 32 новых случая коронавируса, один человек умер

Заболели восемь женщин в возрасте 21-91 год и 14-летняя девушка, а также четверо мужчин - 35-71 год.

В Киеве за сутки количество больных COVID-19 возросло на 32 человека, на сегодняшний день в городе уже 644 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Читайте такжеВ Киеве приостановили госпитализацию больных в городскую больницу №6 из-за обнаруженного COVID-19

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

За минувшие сутки зафиксирован еще один летальный случай. Таким образом, в столице уже 12 случаев смерти в результате заболевания COVID-19.

Среди выявленных за последние сутки случаев заражения: 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет и двухлетняя девочка, а также 20 мужчин - от 19 до 60 лет. Среди них - один медик.

В больницы Киева госпитализировали трех пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Лабораторно подтвержденные случаи по районам:

Печерский 184 случая

Шевченковский 67 случаев

Соломенский 67 случаев

Днепровский 46 случаев

Святошинский 27 случаев

Деснянский 40 случаев

Подольский 28 случаев

Голосеевский 47 случаев

Оболонский 33 случая

Дарницкий 105 случаев



Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 16 апреля в Украине уже подтверждено 4 161 случай COVID-19, скончались 116 человек, выздоровели – 186.

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