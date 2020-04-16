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В Киеве за сутки 32 новых случая коронавируса, один человек умер

12:40, 16 апреля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

В Киеве за сутки количество больных COVID-19 возросло на 32 человека, на сегодняшний день в городе уже 644 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

За минувшие сутки зафиксирован еще один летальный случай. Таким образом, в столице уже 12 случаев смерти в результате заболевания COVID-19.

Среди выявленных за последние сутки случаев заражения: 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет и двухлетняя девочка, а также 20 мужчин - от 19 до 60 лет. Среди них - один медик.

В больницы Киева госпитализировали трех пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Лабораторно подтвержденные случаи по районам:

  • Печерский 184 случая
  • Шевченковский 67 случаев
  • Соломенский 67 случаев
  • Днепровский 46 случаев
  • Святошинский 27 случаев
  • Деснянский 40 случаев
  • Подольский 28 случаев
  • Голосеевский 47 случаев
  • Оболонский 33 случая
  • Дарницкий 105 случаев

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 16 апреля в Украине уже подтверждено 4 161 случай COVID-19, скончались 116 человек, выздоровели – 186.

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