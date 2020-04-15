В Ивано-Франковской области от коронавируса умер сельский голова

Мужчина находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

В больнице Ивано-Франковска от Covid-19 умер сельский голова села Братковцы 51-летний Тарас Федорив.

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Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Сегодня, 15 апреля, от коронавируса в больнице умер Тарас Федорив - голова Братковцев, Тисменецкого района Ивано-Франковской области», - рассказал он.

По его словам, Федорив находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Марцинкив выразил соболезнования семье сельского головы.

В Ивано-Франковской области по состоянию на 15 апреля коронавирусная инфекцией заражены 356 человек, 18 выздоровели, 27 умерли.

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