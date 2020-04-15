Люди с сезонной аллергией более подвержены инфицированию коронавирусом – врач

По словам врача, осложнения у людей, страдающих на аллергию, может вызвать любая сопутствующая вирусная инфекция – "и коронавирус, и грипп, и герпес и ОРВИ".

Люди, которые страдают от сезонной аллергии, в большей степени подвержены риску заражения коронавирусом.

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Как рассказал врач-иммунолог, аллерголог Олег Назар, у этой группы людей поражается слизистая оболочка, и у них больше шансов заболеть COVID-19, передает «Обозреватель».

"У лиц, которые имеют сезонную аллергию, когда поражается слизистая оболочка, больше шансов заболеть и больше шансов, что разовьются тяжелые осложнения. Поскольку воспалительный процесс уже есть, а дополнительно вирусная инфекция усложняет ситуацию", – подчеркнул медик.

В этом контексте он добавил, что осложнения у людей, страдающих на аллергию, может вызвать любая сопутствующая вирусная инфекция – "и коронавирус, и грипп, и герпес и ОРВИ".