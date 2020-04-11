Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 11 апреля
Весь мир нынче переживает эпидемию COVID-19. С целью противодействия распространению коронавируса в Украине и других странах введены строгие карантинные меры.
Коронавирус в мире: статистика
Всего в мире насчитывается около 1,7 миллиона инфицированных. Лидерами по заболеваемости остаются США – 501 419, Испания – 158 273, Италия – 147 577, Франция – 125 931, Германия – 122 171.
Общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет более 100 тысяч человек. Больше всего смертей в Италии – 18 849, Испании – 16 081, Франции – 13 197, Великобритании – 8 958 и Нью-Йорке – 5 820.
Количество вылеченных выросла до 376 677 человек.
Ситуация с коронавирусом в Украине
В Украине зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов), превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 случаев.
Вскоре в Минздраве заявили еще о двух случаях инфицирования – в Николаевской области. Таким образом, вирус охватил все регионы страны.
В свою очередь, премьер Денис Шмигаль предположил, что снижение заболеваемости на коронавирус в Украине может начаться после Пасхи.
COVID-19 в Киеве
Количество заболевших коронавирусом киевлян за прошлые сутки увеличилось на 48 человек. Среди инфицированных есть пятеро врачей.
За прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, а также у 24 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет, у трехлетней девочки, 12-летнего мальчика, а также у девочек 11 и 15 лет.
Коронавирус в Вооруженных Силах
По состоянию на 07:00 11 апреля в Вооруженных Силах Украины не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.
Карантин в Украине
Нацполиция назвала решение о введении комендантского часа лишь рекомендацией. Такое ограничение возможно лишь при условии режима чрезвычайного положения. Тем временем правоохранители прежде всего проводят широкую разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости соблюдения карантина.
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