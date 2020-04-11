Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 11 апреля

Всего в мире насчитывается около 1,7 миллиона инфицированных, в Украине – 2511.

Весь мир нынче переживает эпидемию COVID-19. С целью противодействия распространению коронавируса в Украине и других странах введены строгие карантинные меры.

Коронавирус в мире: статистика

Всего в мире насчитывается около 1,7 миллиона инфицированных. Лидерами по заболеваемости остаются США – 501 419, Испания – 158 273, Италия – 147 577, Франция – 125 931, Германия – 122 171.

Общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет более 100 тысяч человек. Больше всего смертей в Италии – 18 849, Испании – 16 081, Франции – 13 197, Великобритании – 8 958 и Нью-Йорке – 5 820.

Количество вылеченных выросла до 376 677 человек.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов), превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 случаев.

Вскоре в Минздраве заявили еще о двух случаях инфицирования – в Николаевской области. Таким образом, вирус охватил все регионы страны.

В свою очередь, премьер Денис Шмигаль предположил, что снижение заболеваемости на коронавирус в Украине может начаться после Пасхи.

COVID-19 в Киеве

Количество заболевших коронавирусом киевлян за прошлые сутки увеличилось на 48 человек. Среди инфицированных есть пятеро врачей.

За прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, а также у 24 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет, у трехлетней девочки, 12-летнего мальчика, а также у девочек 11 и 15 лет.

Коронавирус в Вооруженных Силах

По состоянию на 07:00 11 апреля в Вооруженных Силах Украины не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

Карантин в Украине

Нацполиция назвала решение о введении комендантского часа лишь рекомендацией. Такое ограничение возможно лишь при условии режима чрезвычайного положения. Тем временем правоохранители прежде всего проводят широкую разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости соблюдения карантина.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 11 апреля 2020