Российские оккупационные войска 15 раз обстреляли ВСУ, бойцы в ответ уничтожили одного боевика

От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

В течение 10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские защитники предприняли необходимых мер влияния на оккупационные подразделения и с помощью дежурных огневых средств прекратили враждебную активность, об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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Семь нарушений режима "Тишина" в минувшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД".

Противник обстрелял наши позиции вблизи Красногоровки, Гнутового и Тарамчука и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

По позициям неподалеку Опытного враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. На обстрелы противника Объединенные силы дали результативную и адекватный ответ, поэтому к вечеру в этом районе оккупанты прекратили свою активность.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" вооруженные формирования Российской Федерации совершили восемь обстрелов, большинство из которых – с применением минометов, запрещенных Минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Новозвановки противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин.

С направления населенного пункта Золотое-5 оккупанты выпустили по окрестностям Орехового восемь мин 120-го и десять – 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем. Кроме того, из минометов калибра 82 мм вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин и неподалеку с Луганским – 4 мины.

Вблизи Крымского враг дважды открывал огонь в сторону украинских защитников из минометов калибра 82 мм – 12 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За сутки, что прошлая, в результате вражеских обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. Агрессивные и преступные действия противника и в дальнейшем будут получать адекватную и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников, говорится в сводке.

По данным разведки Объединенных сил, 10 апреля наши подразделения уничтожили одного и ранили двух российских наемников.

От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.