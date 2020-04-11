Среди 48 киевлян, у которых диагностировали коронавирус за прошедшие сутки, 5 медиков

Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев COVID-19.

Среди 48 киевлян, у которых диагностировали коронавирус за прошедшие сутки, пятеро медиков.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

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«Динамика распространения вируса в столице тревожная. Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек. По прошедшие сутки в столице еще один случай - к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - отметил он.

«Среди киевлян заболевших за минувшие сутки, 5 медиков. В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков», - добавил мэр.

Кличко уточнил, что за прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, а также у 24 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет, у трехлетней девочки, 12-летнего мальчика, а также у девушек 11 и 15 лет.

«Среди киевлян, заболевших за минувшие сутки, 5 медиков. В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков», - уточнил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже зарегистрировали 2511 случаев инфицирования COVID-19. Вскоре в Минздраве сообщили еще о двух случаях заражения в Николаевской области.