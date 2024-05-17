Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против резолюции Совета Европы о безальтернативности мирного плана Украины.
"Совету Европы сейчас 75 лет, это могло бы быть отличной платформой для заключения мира, но после исключения россиян эта возможность здесь потеряна. Вместо фантазирования о ядерной войне нам наконец нужны реальные мирные переговоры. Настоящие мирные переговоры могут состояться только тогда, когда все воюющие стороны сидят за столом", - написал чиновник на своей странице в Facebook
По его словам, сегодня Рада хотела принять резолюцию, в которой хотела признать исключительно мирный план президента Владимира Зеленского как формулу мира, которую надо рассмотреть и поддержать. Однако Венгрия считает это недопустимым.
"Другие тоже планировали мирные планы, которые не хуже украинского президента. Просил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Большинство отклонило это. Вот почему я наложил вето, чтобы резолюции Совета не было", - заявил Сийярто.
План Зеленского и Саммит мира
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года в Индонезии состоялся саммит G20. Там президент Владимир Зеленский выступил с речью и представил украинскую формулу достижения мира, которая состоит из 10 пунктов.
Это радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания войны.
Проведение Глобального Саммита мира, организованного по инициативе Украины для обсуждения указанной формулы, запланировано на 15-16 июня. Россия на этот Саммит приглашена не была.
Зеленский отметил, что по результатам Саммита должна быть разработана подробная карта по дальнейшему завершению войны, и должны быть достигнуты договоренности, как заставить Россию двигаться к справедливому миру.
Стоит добавить, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров набросился на предложения Зеленского "о мире" еще до того, как Украина официально представила их РФ.