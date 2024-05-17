Под удары попали российские военно-логистические объекты.

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Министерства обороны этой ночью организовали атаки в Севастополе, Новороссийске и Туапсе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили информированные источники. В частности, прошедшая ночь была очень "жаркой" для российских военно-логистических объектов, расположенных в оккупированном Крыму и на российском побережье Черного моря.

Как отметили источники, СБУ и ГУР совместно зажгли "хлопок" в Севастопольской бухте. Также разведчики ГУР отдельно отработали по морскому порту Новороссийска, а представители СБУ - по Туапсинскому НПЗ.

При этом, источники сообщили последствия ночной атаки. Так, в Севастопольской бухте всю ночь происходило "фаер-шоу". Прилетело также по электроподстанции "Севастопольская", что привело к отключениям электроэнергии.

В морском порту Новороссийска взрывалось в районе нефтяного терминала и на железнодорожной станции. Вместе с тем, дроны СБУ уже второй раз в этом году "посетили" Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать. Удары привели к тому, что после новых взрывов придется начинать ремонт заново.

"Сегодняшняя спецоперация доказала, что россияне не способны защитить свои основные морские базы в Севастополе и Новороссийске. Все, что им остается, - прятать военные корабли в глубине портов за гражданскими судами. О доминировании черноморского флота РФ россияне могут забыть. Украинский "хлопок" найдет их везде!" - отметил информированный источник.

Ночная атака на Крым и Россию: что известно

Напомним, ночью сеть заполонили видео из Новороссийска, который отражал массированную дроновую атаку. Раздавались громкие взрывы, а в районе порта видели дым. В Крыму также было громко, в результате атаки в Севастополе возникли проблемы со светом.

По данным российских СМИ, беспилотные летательные аппараты поразили "Новороссийский мазутный терминал" и терминал "Импортпищепром", а также нефтебазу "Газпрома" в поселке Кирилловка и нефтебазу "Грушевая балка" "Транснефти".

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