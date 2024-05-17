Для властей РФ остается приоритетом захват Донецкой области, считает эксперт.

Продолжается война в Украине, и, похоже, что в Харьковской области во время нового наступления РФ в боях участвуют вражеские войска, сформированные из новых подразделений, которые были обучены или восстановлены внутри страны-агрессора.

Старший научный сотрудник программы по России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот полагает, что "Россия рассматривает это (наступление, - Ред.) как ограниченное вторжение в "буферную зону", а не как попытку сразу занять весь Харьков". Мнение эксперта приводит The Washington Post. В то же время эксперт предупредила, что действия противника могут быть "первой фазой более масштабного долгосрочного плана".

Журналисты выяснили, что "буферная зона" может быть призвана защитить Белгородскую область России, которая примыкает к Харьковской, от повторных ударов с украинской территории.

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Массикот также поделилась мнением, что для российских властей приоритетом остается захват Донецкой области. "Примечательно, что Москва не вывела войска из Донецка, чтобы поддержать новое наступление в Харькове", - заявила эксперт.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Российские оккупанты в мае начали активно двигаться вперед в Харьковской области и захватили ряд приграничных населенных пунктов. Украинским воинам удалось притормозить продвижение врага и нанести ему серьезные потери. Президент Владимир Зеленский сообщил об усилении наших защитников в этом регионе.

По мнению военного аналитика Майкла Кларка, главная цель действий российских захватчиков на территории Харьковской области - перетянуть туда украинские силы из других мест. Эксперт полагает, что противнику это удалось сделать.

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