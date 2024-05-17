Украина сталкивается с наступлением России, которое может стать более интенсивным к лету, но это оружие может помочь остановить усилия Москвы.

Страны НАТО оснащают Украину дополнительными высокоточными ракетами большой дальности. Эти ракеты уже продемонстрировали свою эффективность для нанесения ударов по российским аэродромам, штабам ВМС, мостам и другим важным целям.

Как говорится в материале Business Insider, эти западные ракеты значительно повышают мощность огневой мощи Украины. Бывшие американские военные рассказали, что ракеты могут помочь Киеву поражать точки, которые являются важными для операций России. Российским силам "негде спрятаться".

Ракеты остановят наступление РФ

Украина сталкивается с наступлением России, которое может стать более интенсивным к лету, но это оружие может помочь остановить усилия Москвы.

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"Если вы волнуетесь, что российские войска сломают вашу оборону, вам нужно держать на огневом контроле штаб и логистику, что сделает невозможным российские атаки", - сказал Бен Ходжес, генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий армией США в Европе.

В прошлом месяце США признали, что они тайно отправили в Украину дальнобойные ракеты ATACMS. Количество ракет публично неизвестно, но ракеты ATACMS в среднем стоят около 1,3 миллиона долларов каждая.

Советник администрации Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в конце апреля заявил, что США пришлют Украине больше ATACMS.

ATACMS - это тактические баллистические ракеты, которые выпускаются в нескольких вариантах. Ранее Украина получала такие, которые имеют радиус действия 160 км и могут рассеивать почти 1000 суббоеприпасов на большой площади, особенно нанося ущерб аэродромам. Осенью прошлого года Киев использовал ракеты именно с этой целью.

У США также есть ATACMS, который может преодолеть до 460 км: один вариант имеет унитарную боеголовку, а другой может рассеивать около 300 суббоеприпасов. Украина долго давила на Вашингтон, чтобы получить эти ракеты, хотя непонятно, что на самом деле получил Киев.

Примерно в то же время, в конце апреля, Великобритания объявила, что пришлет Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow в рамках крупнейшего в истории страны пакета вооружений.

Несколько дней спустя министр обороны Великобритании Грант Шаппс впервые обнародовал, что Италия в свое время также поставляла Киеву крылатые ракеты Storm Shadow. Франция прислала Киеву собственную версию боеприпаса под названием SCALP-EG.

Эти ракеты воздушного сброса могут летать на низкой высоте, чтобы избежать обнаружения, и их использовали для ударов по штабу ВМС России и авторемонтным складам в Крыму. Радиус действия 250 км ставит их между вариантами ATACMS.

Непонятно, сколько именно ракет ATACMS и Storm Shadow уже прибыло в Украину этой весной, а также неизвестно, сколько еще страна может рассчитывать получить в ближайшие недели, пытаясь остановить продвижение России.

Увеличение арсенала ракет может лишить Россию возможности размещать важные средства в пределах 160 км от линии фронта, сказал Дэн Райс, бывший офицер артиллерии армии США, который ранее был специальным советником украинского военного руководства.

"Это оказывает огромное давление на все их ключевые высокоценные цели. У вас фронт в 1000 км, а затем у вас 160 км в глубину - где вы все прячете? Ваши транспортные узлы, ваши железнодорожные станции, ваши склады снабжения, командование - самое главное, ваши зенитные системы", - сказал Райс.

Оснащение Украины неуклонно росло на протяжении полномасштабной войны. То, что началось с артиллерии малой дальности, со временем улучшилось с поступлением предоставленных США HIMARS. Это кардинальное оружие внезапно оказалось в радиусе обстрела российских центров логистики, складов боеприпасов и узлов управления.

Россия адаптируется

Россия адаптировалась к HIMARS, переместив свои критически важные средства за пределы досягаемости. Прибытие ракет Storm Shadow 0 а через несколько месяцев и ATAMCS - поставило перед Москвой новые вызовы, но Украина получила так мало, что ей пришлось выбирать, на что нацеливаться.

Ходжес и Райс говорят, что больший арсенал ATACMS и Storm Shadows может дать Украине запасы для поражения важных целей РФ, таких как склады снабжения и объекты технического обслуживания. Действительно, в последние недели Киев использовал американские ракеты для ударов по российским аэродромам и скоплениям войск.

"Когда вы вынимаете эти ракеты из ящиков, не имеет значения, сколько нетренированной массовой пехоты - пушечного мяса - у русских. Я думаю, что дальний точный удар становится доминирующим фактором на поле боя", - сказал Ходжес.

Ракеты вроде ATACMS и Storm Shadow "позволят Украине нейтрализовать преимущества России и в конце концов позволят ей вернуть инициативу", добавил он. Украина также давно стремится получить немецкую ракету Taurus, радиус действия которой более чем на 160 км, чем ATACMS, но Берлин до сих пор отказывается ее предоставить.

Россия достигает успехов на поле боя, поскольку ее военная промышленность переходит к массовому производству беспилотников и планирующих бомб, которые наносят удары по обороне Украины.

Эффективность дальних ударов Киева зависит от того, сколько боеприпасов он получит - и как он их использует. Долгое время Украине было разрешено использовать ракеты ATACMS и Storm Shadow только на оккупированной территории, хотя Великобритания недавно согласилась разрешить Киеву использовать свое оружие для ударов внутри России.

Согласятся ли на это США, еще неизвестно. Аналитики и официальные лица утверждают, что ограничения США препятствуют Украине создать эффективную защиту и, по сути, позволяют России осуществлять новые штурмы.

Летнее наступление РФ началось?

Прогресс РФ на Харьковщине, похоже, является началом ожидаемого летнего наступления Москвы, поскольку украинские силы все больше растягиваются по всему фронту, предупредил Джек Уотлинг, старший научный сотрудник исследовательского центра Royal United Services Institute.

"Перспективы у Украины мрачные. Однако, если союзники Украины сейчас примут участие в пополнении украинских запасов боеприпасов, помогут создать надежный учебный конвейер и сделают промышленные инвестиции для поддержки усилий, тогда летнее наступление России можно притупить, и Украина получит необходимое пространство для передышки и вернет инициативу", - сказал он.

Бои в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основная причина, позволившая россиянам пересечь границу на Харьковском направлении, связана с нехваткой ПВО, возникшей в связи с долгим ожиданием помощи от партнеров. Самая глубокая точка продвижения россиян в Харьковской области - 10 километров от границы.

Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко отметил, что противники в Харьковской области несут значительные потери, поскольку они вынуждены оттягивать свои резервы с севера Луганской области.

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