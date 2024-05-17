Он снова жаловался журналистам, что Россию обманули.

Российский правитель Путин заявил, что Москва не пойдет на переговоры, основанные на "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Он в который раз заявил, что Россию "просто обманули" во время переговоров в начале полномасштабной войны. Путин говорит, что они отвели оккупационные войска от Киева, чтобы подписать мирный договор, однако Киев "выбросил все договоренности в помойку". "Теперь мы должны понять, с кем мы можем иметь дело и кому можем доверять", - заявил он.

Он сказал, что Москва не допустит предъявления ей ультиматумов, а украинское представление о завершении войны "основано на хотелках, а не реальной ситуации". Базой для переговорного процесса он называет Стамбульские договоренности.

"[Украина] хотела получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения, не получилось - ну вот теперь наши условия. С дуба рухнули, что ли? С какой стати? Безусловно, мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле", - заявил он.

Также Путин пожаловался, что Россию не пригласили на "мирный саммит" в Швейцарии, хоть она и была готова участвовать в мирных переговорах по Украине. "Нас не видят на мирной конференции по Украине в Швейцарии, не видят - не надо", - добавил он.

Стоит напомнить, что ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Москва не примет приглашение на саммит в Швейцарии, даже если ее позовут.

Переговоры с РФ: последние новости

Россия продолжает делать противоречивые заявления о мирных переговорах. Они утверждают, что готовы к ним, но отвергают украинские инициативы. Также Москва заявила, что не воспринимает "Глобальный саммит мира" в Швейцарии всерьез.

Недавно министра иностранных дел России Сергея Лаврова предложили представить, что Украина и Запад предложили сесть за стол переговоров. Его спросили, что бы он делал. Лавров ответил, что там "разговаривать не с кем".

Владимир Зеленский заявил, что необходимо проработать вместе с миром детальный план, прежде чем говорить с РФ о завершении войны.

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