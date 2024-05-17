В дневной период суток Украина использует альтернативные источники энергии, а ночью – атомную энергию.

Украина в случае, если Россия ударит по сечениям через Днепр, не сможет доставить электроэнергию в ряд областей. Об этом в интервью УНИАН сообщил энергетический эксперт и председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский.

По его словам, Украина имеет проблемы только с пиковыми нагрузками на энергосеть. Поскольку в дневной период суток Украина использует альтернативные источники энергии, а ночью – атомную энергию.

"У нас есть атомная генерация, и она никуда не денется. Просто во время пика потребления у нас не будет света. Это касается всех, кроме Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областей. Там могут быть блэкауты",– сказал Закревский.

Видео дня

Он пояснил, что если россияне ударят по сечениям через Днепр и через киевские узлы – это касается Харькова и Сум – то Украина не сможет доставить туда импортируемую и собственную электроэнергию.

Дефицит в энергосистеме Украины: что известно

16 мая председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что потепление улучшит ситуацию с потреблением электричества в стране, но не восстановит поврежденные мощности украинских электростанций.

Вас также могут заинтересовать новости: