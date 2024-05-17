Аналитик посоветовал украинцам прекратить утром и вечером пользоваться электрическими приборами.

В Украине достаточно базовой генерации для того, чтобы поддерживать нормальное состояние электросетей, но это не касается пиковых часов потребления.

Об этом в интервью УНИАН сообщил энергетический эксперт и председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский. "Блэкауты по всей стране не могут быть вообще. У нас достаточно базовой генерации для того, чтобы, кроме пиковых часов потребления, поддерживать нормальное состояние электросетей. Наша атомная энергетика дает достаточное количество электроэнергии", - сказал эксперт.

Он также отметил, что в Украине хорошо работают солнечные электростанции. Так, Львовская и Черновицкая области самостоятельно обеспечивают себя днем солнечной энергией.

Видео дня

"У нас нет проблем с ночным и дневным периодом потребления. Днем - благодаря альтернативным источникам энергии, а ночью - благодаря атомной энергии. У нас проблемы только с пиковыми нагрузками на энергосеть", - пояснил Закревский.

Он подчеркнул, что украинцам стоит прекратить утром и вечером пользоваться различными электрическими приборами, и тогда не будет отключений света по всей стране.

Почему в Украине отключают свет - сегодня это стоит знать

16 мая 2024 года советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что из-за массированных ракетных обстрелов энергетическая система подверглась масштабным разрушениям. Из-за этого ограничения в энергоснабжении могут продлиться до конца лета.

Вас также могут заинтересовать новости: