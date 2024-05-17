Экс-президент США указал на заинтересованность Си в захвате Тайваня.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин и правитель России Владимир Путин встречаются, чтобы нанести "ущерб", пока он сидит в "морозилке" (имея в виду зал суда где, по его мнению, температуру поддерживают холодной "намеренно"), передает The Hill.

Трамп сказал, что и Си, и Путина он "хорошо знает":

"Они прямо сейчас вместе работают над планами, в которых собираются вместе нанести ущерб". Видео дня

При этом Трамп указал на заинтересованность Си в захвате Тайваня: "Он полностью рассчитывает захватить Тайвань. Такое заявление он сделал сегодня".

Издание напоминает, что Путин прибыл в Пекин рано утром 16 мая.

"Его визит состоялся в то время, когда российские войска продолжают масштабное наступление в Украине, которое считается одним из крупнейших нападений с начала войны, в результате которого тысячи мирных жителей были вынуждены эвакуироваться из северо-восточного региона (Харьковская область)", - говорится в публикации.

В The Hill указали, что Си заинтересован в том, чтобы Путин пришел к власти в Украине, особенно из-за того, что это может означать для Тайваня.

Путин приехал в Китай - что сообщалось

Напомним, 16 мая Путин прилетел в Пекин на встречу с Си Цзиньпином. Официальная цель визита - подчеркнуть тесные отношения лидеров и усилить поддержку Китаем экономики России во время войны.

В Financial Times писали, что несколько раундов двухдневных встреч будут посвящены войне в Украине, конфликту на Ближнем Востоке, экономике и обороне.

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