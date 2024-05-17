Португалия также планирует построить новый аэропорт недалеко от Лиссабона.

Власти Португалии подтвердили, что новый маршрут высокоскоростного поезда, соединяющий Мадрид и Лиссабон, будет введен в эксплуатацию к 2034 году.

Как пишет Euronews Travel, в прошлом году испанская государственная железнодорожная компания Renfe объявила о планах запустить поезда, связывающие столицы Испании и Португалии, а также северо-западный испанский портовый город Ла-Корунья с португальским Порту. Испанская сторона заявляет, что к 2030 году у нее будет завершен участок маршрута из Мадрида в Эстремадуру (граничит с Португалией, – ред.) с остановками в Толедо и Талавере.

В свою очередь Португалия разрабатывает новую линию высокоскоростных поездов, первая часть которой должна быть завершена в 2024 году и готова к первым рейсам в 2025 году.

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Отмечается, что 100-километровая линия от Элваша до Эворы сократит время в пути между Лиссабоном на западе Португалии и Бадахосом на западе Испании с трех с половиной до менее двух часов. Она станет частью более широкой иберийской высокоскоростной железнодорожной сети, которая также свяжет Лиссабон с Порту примерно за 1 час 15 минут – менее половины времени, которое требуется на преодолдение этого расстояния сейчас.

По сообщению испанского новостного сайта El Español, есть надежда, что линия соединит Мадрид и Лиссабон через Бадахос за шесть часов к 2027 году и за три часа к 2034 году, когда заработает весь маршрут.

По данным La Información, Renfe необходимо инвестировать 15 миллионов евро, чтобы адаптировать часть своего подвижного состава к португальской инфраструктуре.

Издание напоминает, что Мадрид и Лиссабон не связаны прямым поездом с 2020 года, когда Renfe прекратила обслуживание ночных поездов из-за пандемии коронавируса.

"Восстановление ночного поезда, соединяющего Лиссабон с Мадридом, жизненно важно для облегчения мобильности общественного транспорта между странами Пиренейского полуострова", – заявляла ранее депутат Джулия Боада.

Правительство Португалии заявляет, что железнодорожное сообщение является ключом к декарбонизации транспорта и приведет к сокращению рейсов между столицами.Тем не менее, также португальские власти планируют построить новый аэропорт в регионе Лиссабона для улучшения воздушного сообщения со страной.

Новый международный аэропорт построят в Алькошете, примерно в 40 километрах от столицы. Ожидается, что транспортный узел будет введен в эксплуатацию к 2034 году и заменит лиссабонский аэропорт Умберто Дельгадо (хотя он будет расширяться во время строительства нового аэропорта). Туристическая индустрия Португалии заявляет, что такое развитие необходимо, поскольку Умберто Дельгадо в настоящее время уже работает на полную мощность. Чтобы улучшить сообщение центра Лиссабона с новым аэропортом, правительство также планирует построить третий мост через реку Тежу.

Как сообщал УНИАН, ранее также власти Испании активизировали работу по строительству подводного железнодорожного туннеля, который соединил бы Испанию с Марокко. Проект хотят завершить к чемпионату мира по футболу 2030 года, который будет проводиться совместно Марокко, Испанией и Португалией.

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