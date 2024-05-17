Начато досудебное расследование по факту возможной растраты бюджетных средств во время капитальных ремонтов магистральных трубопроводов в Киеве.

Столичная прокуратура начала досудебное расследование в связи с неоднократными прорывами магистрального трубопровода возле ТРЦ "Оушен Плаза". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

В частности, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту возможной растраты бюджетных средств во время капитальных ремонтов магистральных трубопроводов в г. Киеве (ч. 4 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины).

В связи с этим, следствием установлено, что начиная с 2019 года по настоящее время должностные лица КП "Киевтеплоэнерго" неоднократно осуществляли капитальный ремонт, замену магистрального трубопровода и проводили гидравлические испытания по улице Антоновича в г. Киеве, что в дальнейшем приводило к регулярным прорывам и авариям (в 2019, 2020, 2021, 2024 годах).

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Также, согласно материалам следствия, КП "Киевтеплоэнерго" с 2019 года реализует Программу модернизации тепловых сетей города Киева, на которую также выделил средства Европейский банк реконструкции и развития, и за время реализации этой программы была проведена полная реконструкция более 300 км теплосетей в городе Киеве.

"В то же время 14 и 15 мая 2024 года дважды происходил прорыв вышеуказанного магистрального трубопровода. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Прорывы трубопровода в Киеве

Как сообщал УНИАН, на днях в Киеве прорвало трубопровод возле станции метро "Лыбедская". Жители столицы сообщали о проблемах в работе метрополитена из-за этой аварии. Прорыв трубопровода произошел на улице вблизи торгового центра Ocean Plaza. В результате аварии вся улица Антоновича стоит в воде. По словам очевидцев, вероятно произошел прорыв трубы с нечистотами.

Позже стало известно, что "Киевтеплоэнерго" локализовало место повреждения на улице Антоновича. Повреждение сети диаметром 800 мм произошло в процессе проведения гидравлических испытаний. Теплоэнергетики начали эту работу, чтобы выявить "тонкие" места на трубопроводах и своевременно провести ремонт для усиленной работы зимой.

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