Все нужные составляющие уже есть у вас дома.

Картофельное пюре выгодно дополняет любое мясо на обед или ужин. TikTok-блогер Массара поделилась рецептом, для которого понадобится всего три ингредиента.

По ее словам, это "самое вкусное сливочное пюре". Рецепт состоит всего из пяти шагов, поэтому даже начинающий повар сможет попробовать его дома.

Масарра объяснила, что для начала нужно нарезать кубиками и отварить картофель в воде с добавлением соли. Это займет около 20 минут.

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Далее блогерша сливает воду со своего картофеля и толкушкой делает пюре. После этого добавляем молоко любой жирности, которая вам нравится. Но лучше брать около 150 мл.

"Не волнуйтесь. Это не много", - успокоила девушка.

Молоко соедините с картофелем и еще раз разомните. Далее нужно добавить две столовые ложки оливкового масла, соль и перец.

"Теперь готово. Наслаждайтесь", - сказала Массара.

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