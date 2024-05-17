Пока функция доступна ограниченной группе пользователей, но в скором времени загружать объемные ролики смогут все желающие,

Платформа TikTok начала тестировать новую функцию для авторов видео, которая даст возможность загружать 60-минутные видеоролики. По словам экспертов, это может создать проблемы для YouTube и потоковых гигантов.

Сейчас функция доступна в ограниченном перечне стран, но в скором времени загружать объемные ролики смогут все желающие, пишет Business Insider.

Примечательно, что на запуске TikTok позволял загружать только 15-секундные видео, но со временем этот лимит вырос до 10 минут. В октябре 2023-го сервис говорил, что тестирует загрузку роликов длительностью 15 минут для отдельных пользователей.

Видео дня

Как отмечается, более длинные видео в TikTok также могут поставить под угрозу прибыль потоковых сервисов, таких как Netflix, Hulu и Disney+. ТикТок имеет обширную библиотеку неофициально загруженных сериалов и фильмов, разбитые на части. Доступ к 60-минутным видео может сделать эту практику более распространенной.

В то же время у соцсети, которая принадлежит китайской ByteDance, сейчас большие проблемы в США – ранее Конгресс одобрил запрет TikTok. Известно, что приложение будет недоступно для загрузки через 270 дней, если китайский владелец не продаст платформу.

В конце апреля TikTok запустил собственный аналог Instagram. Одной из его особенностей стала интеграция с основным сервисом, то есть новый аккаунт создавать не придется. Но пока мессенджер доступен только в ряде стран.

В свою очередь YouTube с начала года тестировал новый дизайн своего веб-сайта, но столкнулся с большим количеством негативных отзывов, поэтому решил отмениль его. Но вместо этого стал показывать больше рекламы.

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