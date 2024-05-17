Российские войска не имеют перспектив выхода на рубежи Харькова, но ближайшие два месяца на Харьковщине будут сложными. Такой прогноз сделал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона.
"При том количестве сил и средств у нас и у противника, у них нет перспектив выхода на рубежи Харькова, но в то же время это направление будет горячим достаточно долгое время", - отметил он.
По его словам, Силам обороны необходимо время, чтобы накопить оружие и боеприпасы, которые поступают в рамках военной помощи от США. Боец добавил, что это накопление произойдет за полтора-два месяца, и это существенно повлияет на линию боевого соприкосновения и поможет Силам обороны на ряде направлений перехватить тактическую инициативу.
"Соответственно этот отрезок времени противник будет использовать по максимуму для того, чтобы удерживать тактическую инициативу на поле боя. Ближайшие полтора-два месяца будут сложными", - убежден Федоренко.
По его словам, противник будет пытаться и в дальнейшем "щупать" другие места вдоль линии государственной границы, выискивая слабые, и продолжать ударно-штурмовые действия там, где имел частичный тактический успех:
"В частности, в городе Волчанск для противника чрезвычайно важно максимально затянуть нас в жилую застройку, потому что при преобладающем количестве живой силы там ему воевать намного удобнее... Идет титаническая работа с нашей стороны, чтобы этого не допустить".
Наступление под Харьковом - актуально
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на севере Харьковской области Силы обороны Украины частично стабилизировали ситуацию, а в городе Волчанск продолжаются наши защитные действия.
Президент заверил, что оккупантов, которые зашли на Харьковщину всеми средствами уничтожают, в частности, с помощью артиллерии, дронов, и метко работает украинская пехота.