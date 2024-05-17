Боец убежден, что за это время ВСУ накопят оружие с боеприпасами и перехватят инициативу на фронте.

Российские войска не имеют перспектив выхода на рубежи Харькова, но ближайшие два месяца на Харьковщине будут сложными. Такой прогноз сделал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

"При том количестве сил и средств у нас и у противника, у них нет перспектив выхода на рубежи Харькова, но в то же время это направление будет горячим достаточно долгое время", - отметил он.

По его словам, Силам обороны необходимо время, чтобы накопить оружие и боеприпасы, которые поступают в рамках военной помощи от США. Боец добавил, что это накопление произойдет за полтора-два месяца, и это существенно повлияет на линию боевого соприкосновения и поможет Силам обороны на ряде направлений перехватить тактическую инициативу.

Видео дня

"Соответственно этот отрезок времени противник будет использовать по максимуму для того, чтобы удерживать тактическую инициативу на поле боя. Ближайшие полтора-два месяца будут сложными", - убежден Федоренко.

По его словам, противник будет пытаться и в дальнейшем "щупать" другие места вдоль линии государственной границы, выискивая слабые, и продолжать ударно-штурмовые действия там, где имел частичный тактический успех:

"В частности, в городе Волчанск для противника чрезвычайно важно максимально затянуть нас в жилую застройку, потому что при преобладающем количестве живой силы там ему воевать намного удобнее... Идет титаническая работа с нашей стороны, чтобы этого не допустить".

Наступление под Харьковом - актуально

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на севере Харьковской области Силы обороны Украины частично стабилизировали ситуацию, а в городе Волчанск продолжаются наши защитные действия.

Президент заверил, что оккупантов, которые зашли на Харьковщину всеми средствами уничтожают, в частности, с помощью артиллерии, дронов, и метко работает украинская пехота.

Вас также могут заинтересовать новости: