Температура на выходных повысится.

На выходных в Украине станет теплее, однако местами пройдут дожди и грозы. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

18 мая, по ее данным, на западе Украины местами будет дождливо, на Закарпатье осадки будут с грозами. В Черкасской области и в Кропивницком осадки маловероятны, а на Полтавщине и Днепропетровщине - высокая вероятность осадков. В восточных областях, по данным синоптика, осадки будут на Харьковщине, а на Луганщине и Донетчине - уже только вечером. Местами грозы.

В северной части - на Житомирщине сухо, на Киевщине будет дождливо местами, а на Сумщине и Черниговщине - дождь. На юге Украины без существенных осадков и много солнца.

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"18-го мая температура воздуха в Украине порадует, днем ожидается +18...+24 градуса", - порадовала Наталка Диденко.

В Киеве в субботу, по ее словам, также ожидается комфортный теплый воздух, до +23 градусов. Дождь, если и будет, то кратковременный и местами.

"В воскресенье, 19-го мая, в Украине ожидается теплая погода, до +20...+24 градусов, местами (кроме южной части) кратковременные дожди, возможно с грозами", - сообщила эксперт по погоде.

На выходных нас ждет довольно спокойная погода, но в большинстве областей ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. По данным синоптика Игоря Кибальчича, слабо выраженные атмосферные фронты принесут кратковременные дожди преимущественно в западные, северные области и в Приазовье.

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