Сейчас энергосистема страны целостная и работает стабильно, однако генерации электроэнергии не хватает.

Кабинет министров Украины в пятницу, 17 мая, выделил более 1,5 млрд грн для восстановления Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭС в Киевской области. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Сегодня выделяем 726 млн грн для государственной компании "Центрэнерго", которой принадлежат Змиевская ТЭС в Харьковской области и Трипольская ТЭС в Киевской области. Средства для восстановления этих ТЭС будут выделены из резервного фонда государственного бюджета", – сказал Шмыгаль.

По его словам, также для восстановления этих критически важных ТЭС выделяется еще 826 млн грн из фонда ликвидации последствий агрессии. Таким образом общая сумма составит более чем 1,5 млрд грн. "Ожидаем максимальной эффективности в использовании этих средств. Работы должны происходить максимально быстро", – подчеркнул премьер-министр.

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Кроме того, Шмыгаль заявил, что сейчас энергосистема страны целостная и работает стабильно, однако генерации электроэнергии не хватает.

"Энергосистема целостная и работает стабильно. Энергетики контролируют ситуацию. Однако генерации электроэнергии не хватает, чтобы покрыть все потребление. Поэтому "Укрэнерго" вынуждено вернуться к графикам отключений, как для промышленности, так и для населения", – добавил премьер-министр.

Удары РФ по объектам энергетики в Украине

В результате масштабного российского ракетного удара 22 марта 2024 года Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины была полностью разрушена.

11 апреля из-за ракетной атаки россиян была полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области. Тогда сообщалось, что это привело к уничтожению всей генерации "Центрэнерго". Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

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