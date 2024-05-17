Погибший - 39-летний житель Днепра.

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало пограничника, который накануне застрелил мужчину во время его попытки незаконно пересечь границу с Румынией. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГБР.

"По предварительным данным, 15 мая около 19 часов военнослужащие пограничного отряда во время патрулирования заметили мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией", - отметили в ГБР.

Там также пояснили, что пограничники призвали мужчину остановиться. Однако он этот призыв проигнорировал. Отмечается, что погибший - 39-летний уроженец Днепра. Он имел при себе загранпаспорт и туристическое снаряжение.

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"Во время преследования беглеца военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Впоследствии они обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы", - пояснили в ГБР.

В рамках уголовного производства работники ГБР осмотрели место событий и изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого стреляли в мужчину. Кроме того, в ГБР допросили военных пограничного наряда.

"Один из военнослужащих задержан, готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", - рассказали в ведомстве.

Уклонисты в Украине - новости

По данным властей Румынии, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину около 11 тысяч украинских мужчин нелегально перешли границу с Румынией.

Отмечается, что в большинстве случаев беглецы просят защиты у румынских властей, ссылаясь на нежелание идти на фронт. За все время 19 украинских мужчин погибли в попытках попасть в Румынию: 11 утонули, пытаясь переплыть пограничную реку Тиса, остальные погибли в горах из-за недостаточно теплой одежды зимой.

В период с января по апрель 2024 года было зафиксировано 1218 случаев незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины, в которых в общей сложности фигурировали 2373 гражданина Украины.

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