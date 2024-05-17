Среди главных факторов роста эксперты называют увеличение промышленного производства в КНР.

Цены на "черное золото" в пятницу увеличились, причем эталонный сорт Brent впервые за три недели завершил неделю ростом на признаках улучшения мирового спроса. Об этом сообщает Reuters.

Цена на нефть марки Brent к 07:50 GMT поднялась на 39 центов, или 0,47%, до 83,66 долларов за баррель, в то время как цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 22 цента, или на 0,28%, до 79,45 долларов.

Эксперты указывают на общее улучшение мирового спроса на "черное золото". Это вызвано, в частности, сокращением запасов нефти в США в течение двух недель подряд.

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В то же время промышленное производство в Китае в апреле выросло на 6,7% в годовом исчислении, поскольку восстановление в производственном секторе набирает обороты. Это указывает на возможный рост спроса в будущем.

Цены на нефть – главные новости на динамику

В прошлую пятницу сообщалось, что цены на нефть достигли недельного максимума, что было обусловлено, в частности, опасениями относительно новой эскалации на Ближнем Востоке. Кроме того, аналитики зафиксировали падение запасов нефти в США.

А за неделю до этого стало известно о рекордном падении цен на нефть за три месяца, что произошло, в частности, из-за признаков снижения напряжения между Израилем и группировкой ХАМАС.

Напомним, недавно сообщалось об обвале экспорта нефти из РФ до 5-месячного минимума. Основными причинам этого эксперты назвали плановые сокращения добычи и атаки украинских дронов по российским НПЗ.

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