Шмыгаль планирует подорожание бензина и дизеля уже с июля.

Верховная Рада Украины зарегистрировала проект Закона, который предусматривает увеличение налогов на подакцизную продукцию в Украине. Он предусматривает постепенный рост ставок акцизов на топливо с 1 июля 2024 года и вплоть до 31 декабря 2027 года (включительно).

Первый этап повышения ставок состоится уже 1 июля. Акциз на бензин вырастет на 30 евро, до €242,60 за 1000 л, на дизель - на 40 евро, до €177,6 за 1000 л.

В правительстве необходимость повышения акциза объясняют тем, что это необходимо для выполнения директивы 2003/96/ЕС.

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В то же время директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что это решение было взято из рекомендаций Европейской налоговой директивы, которая, во-первых, не является обязательной для выполнения, а во-вторых - разрабатывалась еще в конце 1990-х годов и тоже нуждается в модернизации. Ну а тем временем повышение акциза приведет к разбалансировке рынка, падению производства этих видов топлива и росту зависимости от импорта.