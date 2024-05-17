Проездной позволяет путешествовать раз в месяц по любым международным маршрутам по фиксированной цене в течение года.

Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air расширила действие проездного Wizz Multipass на перелеты в пять стран – Италию, Польшу, Албанию, а также Великобританию и ОАЭ, сообщает Avianews.

Отмечается, что проездной позволяет путешествовать раз в месяц любыми международными маршрутами из выбранной страны по фиксированной цене в течение года. При этом бронировать билет можно всего за 5 дней до вылета. Для покупки проездного пассажир должен выбрать страну, перелет в одну или обе стороны, а также указать, нужна ли ему дополнительная ручная кладь и багаж. От этого будет зависеть итоговая цена Wizz Multipass.

"Проездной с малой ручной кладью, который включает перелет в одну сторону раз в месяц в течение года, стоит 34,99 евро в месяц для Албании, 59,99 евро в месяц для Италии, Польши и ОАЭ, 64,99 евро в месяц для Великобритании", – говорится в сообщении.

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В Avianews объяснили, что, когда пассажир оформляет подписку на рейсы Wizz Air на целый год, то деньги с него снимаются ежемесячно. Таким образом пассажир может ежемесячно совершить перелет по фиксированной цене. Если он этого не сделает, билет сгорает и не переносится на следующий месяц.

Авиакомпания не позволяет вносить изменения в уже оформленный билет. Летать сможет только тот пассажир, который оформил предоплату. Передать авиабилет другому человеку нельзя.

Венгерский лоукостер Wizz Air – последние новости

26 февраля 2024 года бюджетную венгерскую авиакомпанию Wizz Air второй год подряд признали худшей авиакомпанией Европы. Клиенты тогда больше всего жаловались на задержки рейсов и плохое обслуживание.

6 мая стало известно, что Wizz Air ввела новый тариф Wizz Smart. Таким образом компания теперь предлагает своим пассажирам линейку из четырех тарифов.

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