По его словам, вопрос о легитимности президента якобы должна рассмотреть правовая и политическая системы Украины.

Правитель России Владимир Путин заявил, что "до острой фазы конфликта в Украине был в постоянном контакте" с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Путин заявил во время общения с прессой в пятницу, 17 мая, передает пропагандистское "РИА Новости". Также диктатор заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского, учитывая отмену выборов, должна ответить правовая и политическая система Украины.

"Для России имеет значение вопрос легитимности Зеленского, если придется подписывать документы", - заявил Путин. Видео дня

ИПСО России о нелегитимности Зеленского после 21 мая: что надо знать

Ранее стало известно, что Россия начала спецоперацию под названием "Майдан-3", чтобы раздувать вопрос легитимности украинской власти и поставить под сомнение все ее решения.

Накануне руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в Украине продолжается вторая волна российской дезинформации относительно "нелегитимности" власти. В частности, он отметил, что проплаченные Россией люди могут выйти на протесты, продвигая кремлевские тезисы.

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