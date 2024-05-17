Правитель России Владимир Путин заявил, что "до острой фазы конфликта в Украине был в постоянном контакте" с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом Путин заявил во время общения с прессой в пятницу, 17 мая, передает пропагандистское "РИА Новости". Также диктатор заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского, учитывая отмену выборов, должна ответить правовая и политическая система Украины.
"Для России имеет значение вопрос легитимности Зеленского, если придется подписывать документы", - заявил Путин.Видео дня
ИПСО России о нелегитимности Зеленского после 21 мая: что надо знать
Ранее стало известно, что Россия начала спецоперацию под названием "Майдан-3", чтобы раздувать вопрос легитимности украинской власти и поставить под сомнение все ее решения.
Накануне руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в Украине продолжается вторая волна российской дезинформации относительно "нелегитимности" власти. В частности, он отметил, что проплаченные Россией люди могут выйти на протесты, продвигая кремлевские тезисы.