Стоило Беларускому Гаюну написать о том, что ЖД Беларуси готовятся к переброске неких сил и средств, как понеслась очередная волна паники "наступление на Киев 2.0", "Лукашенко прогнули, и он отдал армию путину!"…

Собственно, этой песенке уже третий год. И после того, как основные силы российских оккупационный войск покинули Беларусь, она звучала с дюжину раз, как заезженная пластинка. Хотя третий год на территории Беларуси все предельно стандартно.

В приграничной зоне с боку Беларуси концентрация сил средств имеет следующий вид:

Видео дня

38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск, Брестская обл.

5-й ОБр СпН – Иваново, Брестская обл и Приболовичи, Гомельская обл.

317-й ПДБ 103-я ОВДБр – с.Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл;

336-я РеАБр (Зябровка);

51-й АБр – г. Гомель.

Общая численность не превышает 1,8 тыс. личного состава.

Российский контингент представлен операторами, обслуживающим и техническим персоналом средств ПВО, комплексов РЭБ, а также авиационной компоненты. Кроме того, на территории Беларуси остаются около 400 наемников ЧВК "Вагнер", принимающих активное участие в подготовке беларусских военных.

Суммарная численность боеспособной части беларусской армии не более 15 тыс. личного состава, а также российского контингента, в нынешнем виде не позволяют в краткосрочной и среднесрочной перспективе сформировать ударную группировку для прорыва границы и линий обороны на северном плацдарме.

То есть, на сегодняшний день на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, способная осуществить вторжение и захват Киева.

Формирование такой группировки, если, конечно, целью будет именно наступление на Киев, потребует, минимум, нескольких месяцев переброски сил и средств, которую осуществить невозможно, и которая сейчас не фиксируется. Кроме того, у России в настоящее время нет свободного ресурса, чтобы сформировать ударную группировку для "похода на Киев 2.0". Из-за отсутствия достаточных сил они забуксовали в Волчанске и под Липцами. Из-за этого у россиян тормозится наступление на Купянск, поскольку в группах, действующих на севере Харьковской области, задействованы подразделения ГВ "Запад", в частности, подразделения 1-й и 47-й ТД 1 ТА. А потому… Какое наступление на Киев?

Впрочем, на фоне происходящего в Харьковской области перформенса, тема про готовящееся "наступление на Киев 2.0" будет заходить через лидеров общественного мнения и паникеров "на ура!".

Тем не менее, это не преуменьшает опасность диверсионной и террористической деятельности в приграничной полосе. Что, с другой стороны, не выгодно самому Лукашенко, поскольку может совершенно непредсказуемо закончиться для его режима.

В общем, выдыхайте.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"