Иван Гаврилюк стал первым заместителем главы оборонного ведомства.

Кабинет министров Украины принял ряд решений, касающихся кадровых изменений в Министерстве обороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кадровый блок. Кабинетом министров Украины назначены: Гаврилюк Иван Юрьевич первым заместителем министра обороны Украины; Балануца Александр Александрович заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции", - написал он.

В то же время Гаврилюк был уволен с должности заместителя министра обороны Украины. Кроме того, правительство уволило с должности заместителя председателя Национального агентства квалификаций Людмилу Акимову.

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Как отмечается на сайте МОУ, правительство назначило генерал-лейтенанта Гаврилюка на должность первого заместителя министра обороны по представлению министра обороны Украины Рустема Умерова.

Гаврилюк, в частности с 2014 по 2015 год был заместителем начальника организационно-планового управления Тыла Вооруженных сил Украины, с 2015 по 2018 год - начальником Тыла ВСУ, а с 2018 по 2020 год - начальником Главного управления логистики - заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

24 февраля 2022 года Гаврилюк был принят на военную службу по призыву по мобилизации на особый период и назначен начальником управления связи и информационных систем штаба Командования Сил логистики ВСУ.

С сентября 2022 по октябрь 2023 года он был заместителем главного инспектора Министерства обороны Украины, а 5 октября 2023 года был назначен Кабинетом министров Украины на должность заместителя министра обороны.

Иван Гаврилюк - последние новости

Как сообщал УНИАН, обязанности министра обороны вместо Умерова исполняет его заместитель. Так, недавно приказы Министерства обороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк. Причем в статусе "временно исполняющего обязанности министра обороны".

О том, что обязанности министра обороны исполняет его заместитель, свидетельствовал приказ Минобороны "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины", опубликованный на сайте Верховной Рады. Именно под ним появилась подпись "временно исполняющего обязанности министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка". Соответствующий приказ был датирован 27 апреля.

3 мая в Министерстве на запрос УНИАН сообщили, что Гаврилюк поставил подпись под приказом как "временно исполняющий обязанности министра обороны Украины" в связи с тем, что сам министр в то время находился в командировке.

"Согласно п.6 Приказа Министерства обороны Украины №663 от 03.11.2023 "Вопросы Министерства обороны Украины", в случае отсутствия министра обороны Украины его полномочия осуществляет первый заместитель министра обороны Украины или другое должностное лицо из руководства Министерства обороны Украины по решению министра обороны Украины", - говорилось в ответе.

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