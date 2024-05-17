Он снова обвинил в агрессии саму Украину.

Кремлевский правитель Путин заявляет, что у России якобы пока нет планов по захвату Харькова.

В новом российском наступлении на Харьковском направлении он обвинил Украину. "Это тоже их вина. Потому что они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. А там же гражданские люди. Все же очевидно", - заявил Путин.

Он напомнил о своих угрозах создать так называемую санитарную зону на приграничных территориях Украины.

"И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать санитарную зону. Вот мы это и делаем. Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", - добавил он.

Наступление РФ на Харьковщине: последние новости

Как сообщал УНИАН, 10 мая российские оккупационные войска начали наступление на севере Харьковской области. Там идут тяжелые бои, под постоянными обстрелами находится Харьков и другие населенные пункты.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сегодня сообщил, что на этом направлении войска РФ расширили зону боевых действий почти на 70 км.

Он говорит, что основные силы РФ сосредоточила на направлении Стрелечья - Липцы и на захвате Волчанска.

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