Хотя успехи россиян за последние несколько недель были сравнительно небольшими, они "напрягают" украинскую армию на большой территории.

Россия наносит удары по многочисленным точкам вдоль линии фронта в Украине, завоевывая позиции в борьбе против украинской армии, которая ждет прибытия новых войск и оружия. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Издание отмечает, что в последние дни российское наступление на Харьковскую область Украины привело к перемещению тысяч людей. Некоторые эвакуированные сказали, что это вторжение было даже более жестоким, чем первое. Российская армия также достигла успехов южнее. И хотя достижения России были сравнительно небольшими, аналитики говорят, что они все еще значительны, поскольку они давят на украинскую армию на большой географической территории.

"Они стремятся создать уязвимые места украинских сил, давя на врага со всех сторон", - сказал Макс Бергманн, директор программы Европы, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований. Видео дня

Авторы отмечают, что территория, которую Россия оккупировала за последние несколько недель, примерно такая же, как и территория, которую Украина вернула во время своего "невнятного весеннего контрнаступления в 2023 году". При этом аналитики говорят, что этот "российский толчок" может быть связан с отсутствием мобилизации в Украине: многие солдаты, которых призвали, все еще нуждаются в обучении.

"Они также сослались на семимесячную задержку Вашингтона с предоставлением дополнительной помощи Украине. Запасы артиллерийских снарядов и других боеприпасов дальнего действия заканчиваются, что препятствует обороноспособности Украины", - говорится в статье.

В свою очередь старший историк Rand Джан Джентиле отметил, что новое нападение со стороны России означает, что Украине придется перебросить силы, особенно на север, а это может помешать украинским усилиям подготовиться к собственному наступлению.

Ситуация на фронте - последние новости

На Харьковщине захватчики расширили зону боевых действий почти на 70 км. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По его словам, основные усилия оккупанты сосредоточили на направлении Стрелечья - Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл украинских Сил обороны.

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