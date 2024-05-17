По данным СМИ, Лула заявил, что "нет смысла участвовать в саммите, в котором не участвуют обе стороны конфликта".

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва решил не участвовать в украинском Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, сообщает CNN Brasil.

Издание отмечает, что президента Бразилии на саммит пригласило правительство Швейцарии, а также президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время, отмечает издание, по мнению Лулы и представителей МИД страны, "бразильскому лидеру нет смысла участвовать в саммите, в котором не участвуют две стороны, находящиеся в конфликте".

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По данным бразильских дипломатических источников, было решено, что делегацию, которая будет представлять страну на саммите, не будет возглавлять президент. Однако еще не решено, кто будет выполнять эту роль.

Бразилия несколько раз голосовала на Генеральной Ассамблее ООН, осуждая российское вторжение и защищая территориальную целостность Украины. В то же время страна не поддержала санкции против Кремля.

Саммит мира в Швейцарии - что известно

На Глобальный саммит мира по Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, приглашены представители более 100 стран мира.

В то же время Россию не пригласили на Саммит мира. В МИД Украины отмечали, что есть два способа, которыми россиян можно заставить добросовестно действовать - добиться успехов на поле боя или создать коалицию стран, разделяющих одни и те же принципы и подходы.

Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявлял, что Россия хочет сорвать Глобальный саммит мира и уменьшить количество стран, планирующих принимать в нем участие.

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