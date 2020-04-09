На Кировоградщине коронавирус обнаружили у 82 человек, четверо умерли
На Кировоградщине лабораторно подтверждены 82 случая заболевания COVID-19.
Как в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, по состоянию на 11:00 9 апреля 4 из 82 случаев - летальные.
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По его словам, умер 72-летний мужчина, который длительное время находился в Центральной городской больнице в Кропивницком с болезнью сердца и был инфицирован коронавирусом.
Также в частной клинике от полиорганной недостаточности умерла 54-летняя женщина. Посмертные результаты ПЦР-тестирования подтвердили ее инфицирование COVID-19.
Балонь рассказал, что 50 человек находятся на госпитализации, среди них: в среднем состоянии тяжести - 39, в тяжелом состоянии - 7, в состоянии ближе к удовлетворительному - 4.
Он уточнил, что среди инфицированных на Кировоградщине двое беременных женщин: из Кропивницкого и из Долинского района. Обе имеют легкое течение болезни и находятся дома на самоизоляции.
Кроме того, среди больных - одна работница аптеки и 28 медиков: 6 медработников из Кировоградской областной больницы, 20 медработников из Областного клинического госпиталя ветеранов войны, один медработник из частной клиники и один медработник онкодиспансера.
Как сообщал УНИАН, в Украине коронавирусную инфекцию COVID-19 заболели 1 892 человека. За сутки были зафиксированы 224 новых случая.
От начала пандемии 45 пациентов выздоровели, 57 случаев – смертельные.
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