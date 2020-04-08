Пандемия коронавируса: в Минздраве надеются, что пика заболеваемости в Украине не будет

МИНЗДРАВ ежедневно проводит математическое моделирование развития ситуации.

В Министерстве здравоохранения надеются, что пика заболеваемости коронавирусом в Украине не будет вообще, но для этого украинцам нужно соблюдать условия карантина.

Об этом заявил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет "Громадське",

"Мы не хотим, чтобы он произошел в Украине, и поэтому просим всех украинцев придерживаться карантинных мероприятий, тогда у нас не будет никакого пика", - сказал Ляшко.

При этом он подчеркнул, что Минздрав ежедневно проводит математическое моделирование развития ситуации с заболеваемостью на территории Украины.

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"Ежедневно мы просматриваем это заболевание, поскольку так или иначе срабатывают наши карантинные мероприятия, в первую очередь, по социальной самоизоляции и соблюдению дистанции. Это реально дает результат", - считает санврач.

По его словам, при условии соблюдения карантина можно уменьшить любые прогнозные показатели на минус 75%. "И это достаточно хорошо для нашей системы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Минздрава, в Украине подтверждено 1668 случаев коронавируса: 52 человека умерли, 35 - вылечились.

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