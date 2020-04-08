На Киевщине количество инфицированных COVID-19 за сутки увеличилось на 24 человека

Подозрение на заражение имеют 475 человек.

В Киевской области на утро 8 апреля официально подтвержден 121 случай заболевания коронавирусом, за последние сутки - 24 новых случая.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

По информации ОГА, случаи заболевания зафиксированы: в Обуховском районе - 33 (пгт Козин - 19 с. Романков - 3, г. Украинка - 6, г. Обухов - 5); в Киево-Святошинском - 30 (с. Гатное - 5, с. Лесники - 4, г. Вишневое - 3, г. Боярка - 3, с. Софиевская Борщаговка - 5, с. Дмитровка - 2, с. Тарасовка - 2, Крюковщина - 3, с. Святопетровское - 2, с. Кременище - 1); 1- в Белоцерковском р-не, с. Фурсы; 1- в Бориспольском р-не, с. Гнедин; 4 – в Броварском р-не, с. Зазимье, Княжичи по 2 случая; 3 - в Васильковском р-не, с. Рославичи; 2 – в Макаровском р-не, с. Мостыще, с. Лышня; 2 – в Мироновском р-не, с. Масловка; 1 - в Переяслав-Хмельницком р-не, с. Пристормы; 1 – в Ставищенском р-не, пгт Ставище; 8 – в г. Борисполь; 1 – в пгт Бородянка; 5 – в г. Буча; 1 – в г.. Васильков; 5 – в г. Вышгород; 4 – в г. Белая Церковь, 4 – в г. Бровары; 9 – в г. Ирпень; 3 - в г. Фастов; 1 – в пгт Ворзель; 1 – в г. Гостомель; 1 – в с. Коцюбинское.

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Среди инфицированных семеро детей (3 - пгт Козин, 1 - с. Лесники, 1 - с. Гатное, 1 - г. Борисполь, 1 - м. Ирпень).

Выздоровели 4 человека: 21-летняя женщина., г. Бровары; 51-летний мужчина г. Белая Церковь, 34-летняя женщина, с. Дмитровка; 60-летняя женщина., г. Обухов. Умерли 5 человек, при этом новых случаев за сутки не зарегистрировано.

Подозрение на заражение в Киевской области имеют 475 человек. Установлено медицинское наблюдение за 1356 контактными лицами.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальных, 35 пациентов выздоровели.