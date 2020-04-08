В Минздраве рассказали, когда можно будет смягчать карантин

В случае реального снижения заболеваемости вопрос смягчения карантинных ограничений будет рассматриваться.

Смягчать ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, надо только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания.

Об этом заявил начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Роман Родына, передает hromadske.

По его словам, уже есть определенная тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования. Родына считает, что это доказывает - карантине мероприятия "реально действуют".

"Значит ли это, что их надо быстро отменять? По моему мнению, их еще рано отменять, потому что мы должны будем увидеть устойчивую тенденцию к снижению", - сказал он.

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Эпидемиолог уточнил, что в случае реального снижения заболеваемости вопрос смягчения карантина будет рассматриваться.

"Если мы будем видеть, что это устойчивая тенденция, не зависящая ни от одного фактора - выходной день, не выходной - то обычный такой вопрос будет нарушен (о смягчении карантина - ред.). Что надо делать для этого? Я хочу, чтобы мы продолжали делать те ограничительные меры, которые сейчас введены", - подытожил Родына.

Ранее СМИ сообщали, что украинская власть рассматривает поэтапное смягчение карантина, которое должно начаться уже с 14 апреля.

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