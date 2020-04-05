В Украине среди больных коронавирусом больше всего людей в возрасте от 50 до 59 лет

Всего в стране выявлено 5493 подозрительных случаев острой респираторной болезни COVID-19.

По состоянию на утро 5 апреля в Украине подтверждено заболевание COVID-19 у 1251 человека, из них 90 детей и 164 медработников. Больше всего среди больных людей в возрасте от 50 до 59 лет, женщин – 680, мужчин – 571, а из 32 умерших – 21 женщина.

Читайте такжеНа Львовщине зафиксирована первая смерть от коронавирусаОб этом говорится в оперативной справке Минздрава «о мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19».

Распределение по возрасту подтвержденных случаев COVID-19 выглядит так:

0-9 лет 56 человек (4,48% );

10-19 лет 50 человек (4,00% );

20-29 лет 134 человек (10,71% );

30-39 лет 220 человек (17,59% );

40-49 лет 239 человек (19,10% );

50-59 лет 280 человек (22,38% );

60-69 лет 189 человек (15,11% );

70 - лет 80 человек (6,39%).

Отмечается, что сейчас госпитализированы 624 человека (30 детей), в том числе 47 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 18 человек, на амбулаторном лечении –570 человек (58 детей).

«По состоянию на 5 апреля в Украине выявлено 5493 подозрительных случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2, из них у 1251 подтверждено заболевание COVID-19. Показатель заболеваемости на COVID-19 составил 3% на 100 тысяч населения. Умерло вследствие СOVID-19 32 человека, показатель летальности составил 2,6 %», - говорится в справке.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за сутки добавился 31 новый подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.