В Днепропетровской области расширили круг лиц, которых будут тестировать на коронавирус

В регионе уже подтвердили 12 случаев заболевания COVID-19.

В Днепропетровской области решили тестировать на наличие коронавируса не только людей с симптомами заболевания, но и тех, кто ранее контактировал с зараженными.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета, пишет "Днепр вечерний".

"В первую очередь, это родственники, у которых может и не быть симптомов, но они являются потенциальными носителями вируса", - отмечается в сообщении.

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В облсовете добавили, что девять инфицированных жителей региона, которые сейчас лечатся, контактировали с 190 людьми. По новому алгоритму уже сделали 38 тестов, один из них оказался положительным.

"Таким образом удастся локализовать вспышки заболевания", - считают местные власти.

В Днепропетровской ОГА вечером 2 апреля уточнили, что за сутки выявили еще двух зараженных COVID-19. Таким образом число больных коронавирусом выросло до 12, одному удалось вылечиться.

Как сообщал УНИАН, в Днепре выкопали 600 могил для захоронения умерших от коронавируса.

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