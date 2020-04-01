С сегодняшнего дня врачи могут использовать для лечения от коронавируса незарегистрированные в Украине лекарства

Соответствующий закон вступил в силу в Украине.

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 539-ІХ, который позволяет украинским врачам использовать мировые практики при лечении от коронавируса.

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Соответствующий закон начал действовать сегодня. Закон позволяет, на период пандемии, для лечения коронавируса в Украине применять незарегистрированные лекарственные средства, рекомендованные официальным органом США, стран-членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения Covid-19 в соответствующей стране.

Кроме того, на этот период разрешается применять зарегистрированные лекарственные средства по показаниям, которые не указаны в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению коронавируса или рекомендованные официальными органами этих стран.

Порядок назначения и применения таких лекарственных средств в недельный срок должен установить Минздрав, передает 112.ua.

Также прописывается проведение экспертизы материалов клинических испытаний лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни и существенных поправок к ним в срок до пяти календарных дней.

Документом также предлагается осуществление Минздравом неотложного и постоянного обновления протоколов оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни, лекарственных средств для лечения Covid-19 и мониторинга безопасности и эффективности лекарств для лечения коронавируса.