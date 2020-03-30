Возле больниц Львова и области установили палатки для приема больных на коронавирус

Временные пункты приема пациентов во Львове и области обустраивают на территории 10 учреждений здравоохранения первой и второй волн, которые определены для лечения больных на коронавирус.

Во Львовской области на территории 10 больниц, которые отведены для лечения больных на коронавирус, установили палатки для временных пунктов приема пациентов.

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В этих палатках пациентов с подозрением на коронавирус будут осматривать врачи, чтобы определить, нуждаются ли они в госпитализации, или могут лечиться дома. Как сообщили во Львовской областной госадминистрации (ОГА), такое решение принято во исполнение распоряжения руководителя государственного штаба против распространения Cоvid-19, Виктора Ляшко «Об обустройстве временных пунктов приема и сортировки больных коронавирусом».

Временные пункты приема пациентов во Львове и области обустраивают на территории 10 учреждений здравоохранения первой и второй волн, которые определены для лечения больных на коронавирус. Уже в воскресенье, 29 марта, сотрудники ГСЧС и полиции установили палатки для таких временных пунктов. Как отмечают в Львовской ОГА, правоохранители будут осуществлять возле палаток охрану правопорядка.

Как пояснил ZAXID.NET руководитель областного штаба противодействия коронавирусу Иван Собко, такие меры связаны с тем, что в больницы будут класть только людей с состоянием средней тяжести и тяжелых больных. Лиц, которые будут иметь легкую форму, будут отправлять на амбулаторное лечение. Сейчас же Львовская ОГА ожидает дополнительных разъяснений относительно функционирования таких временных пунктов.

Базовыми больницами для лечения больных на коронавирус на Львовщине определены Львовская областная инфекционная больница, 8-я городская клиническая больница Львова, Львовский региональный фтизиопульмонологический лечебно-диагностический центр, Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы и шесть больниц в районах области.