Мир способен помочь Украине, отметил президент.

Украина не может позволить себе потерять Харьков, заявил президент Владимир Зеленский во время визита в город.

Он сказал корреспонденту ABC News, что задержка помощи от США непосредственно повлияла на войну и ситуацию вдоль границы. За последние несколько дней сотни людей погибли или получили ранения. "Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков", - сказал президент.

На вопрос, виноваты ли Соединенные Штаты Америки в том, что сейчас происходит, Зеленский ответил так: "Это вина всего мира. Они дали возможность Путину оккупировать. Но теперь мир может помочь".

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Также президента спросили, как он воспринял недавний визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев. Журналист отмечает, что Зеленский сделал паузу, он "почувствовал его разочарование".

"Диалог - это хорошо. Но сейчас нам нужна помощь. Все, что нам нужно, это два комплекса Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они будут у нас", - подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что деньги, которые выделяются на помощь Украине, остаются в Штатах - тратятся на американских заводах и способствуют созданию рабочих мест.

Бои на Харьковщине: что известно

Напомним, что 10 мая российские захватчики пошли в наступление на севере Харьковской области. Там до сих пор продолжаются тяжелые бои с оккупантами, они пытаются захватить больше территорий.

По данным Bild, оккупационные войска захватили больницу в центре Волчанска. До этого они беспощадно били по городу из различных видов вооружения.

Американский институт изучения войны сообщал, что россияне продвинулись не более чем на 8 километров от границы.

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