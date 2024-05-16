На смену страху и стыду из-за нападения на Украину к россиянам приходит вера, что они все делают правильно и вскоре победят.

Кремль пытается объединить в сознании россиян образ победы СССР над гитлеровской Германией с нынешним вторжением РФ в Украину, чтобы убедить население в том, что в этой войне Россия якобы является жертвой агрессии и непременно победит. Многие россияне покупаются на эти идеи, пишет The New York Times.

Авторы публикации отмечают, что в течение первого года полномасштабной войны против Украины многие россияне были шокированы вторжением и чувствовали стыд из-за этого. Второй год войны прошел для россиян в страхе перед второй волной мобилизации. Но на фоне определенных успехов на фронте и низкой эффективности западных санкций на третий год войны у Кремля появился шанс "продать" россиянам идею победы в этой войне.

"Мы чувствуем, что победа близка", - сказал журналистам издания 43-летний Андрей, который приехал в Москву на празднование 9 мая.

Видео дня

Он был среди тех, кто хотел посетить коллекцию захваченной на фронте западной военной техники. Каждая машина была обозначена флагами страны-производителя, чтобы подкрепить пропагандистский нарратив о том, что Россия воюет против всего развитого мира - и побеждает.

"Когда ты все это видишь, и все эти флаги, то видно, что весь мир поставляет оружие, и ты понимаешь, что идет мировая война. Это Россия против всего мира, как всегда", - сказал Андрей.

Эта выставка действительно имела значительный ажиотаж среди россиян, которые радовались потерям украинцев на войне и высмеивали западные санкции, не способные остановить военную машину России.

Опрошенные журналистами россияне выражают одобрение бесконечному правлению Путина, объясняя это тем, что для понимания России правителю нужен длительный срок. Некоторые радовались тому, что в России "наконец-то справились с проблемой ЛГБТК".

О полной зомбированности россиян свидетельствует недавний социологический опрос. Он выявил, что половина россиян верит в причастность Украины к теракту 22 марта в "Крокус Сити Холле". Почти 40% считают, что к нему причастны западные спецслужбы.

Культ "Победы" в РФ и война против Украины

Как писал УНИАН, в первые дни мая в Москве открылась выставка захваченной в Украине военной техники. Западные СМИ увидели в этом четкий сигнал от Кремля, который пытается провести прямую параллель между победой СССР во Второй мировой войне и обещанием Путина победить Украину.

В этом же нарративе прошел и военный парад на Красной площади 9 мая. На парад в частности прибыли более 1 тыс. участников войны в Украине - новейшие "ветераны" России. Ведущий церемонии заявил, что сухопутные войска, "как в суровые годы Великой отечественной войны, шаг за шагом освобождают мир от приспешников неонацизма и международного терроризма".

Вас также могут заинтересовать новости: