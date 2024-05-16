В iOS 18 появится уникальная фишка – управлять смартфоном можно будет глазами

А еще появится функция для тех, кого укачивает в машине.

Перед ежегодной конференцией WWDC, которая пройдет в начале июня, Apple рассказала о некоторых новых функциях в iOS 18. Они появятся на iPhone и iPad с выходом публичной версии прошивки этой осенью, пишет MacRumors.

К примеру, на iPhone и iPad появится функция управление взглядом – за отслеживание глаз будет отвечать фронтальная камера. В первую очередь она создана для людей с ограниченными возможностями, но пользоваться смогут все желающие.

Технология работает на искусственном интеллекте, а для запуска достаточно пройти быструю калибровку. Покупать какое-то дополнительное оборудование не нужно.

Также в "яблочную" систему добавят полезную функцию для тех, кого укачивает в машине. Когда она включена, на экране будут появляться черные точки, которые двигаются в зависимости от движения авто, тем самым снижая неприятный эффект.

А для людей с ослабленным слухом Apple добавит функцию Music Haptics, после активации которой моторчик Taptic Engine в iPhone начнет вибрировать в такт музыке.

Отметим, что все перечисленные функции станут доступны с релизом iOS 18, которая выйдет осенью этого года. Будущую операционную систему называют чуть ли не самой крупной в истории, а все потому, что Apple наконец внедрит функции на базе ИИ. А еще пользователям разрешат настраивать рабочий стол как им угодно, прямо как на Android.

По последним данным, iOS 18 будет совместима с теми же моделями iPhone, что и iOS 17. При этом отмечается, что большая часть новых "фишек" будет задействована эксклюзивно в новеньких iPhone 16.

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