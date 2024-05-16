В частности такие выводы можно сделать из заявлений представителей США и Великобритании.

Украина, вероятно, получила разрешение США на использование американского оружия для ударов по территории РФ. Об этом пишет Le Monde, анализируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена во время визита в Киев на этой неделе.

Издание обратило внимание на его слова, сказанные в ответ на вопрос журналистов о том, запрещает ли Вашингтон до сих пор Украине бить американским оружием по территории агрессора.

"Мы не поощряли и не создавали возможность для нанесения ударов за пределами Украины. Но, в конце концов, Украина должна принимать решение для себя, как она собирается воевать или как будет вести войну в защиту своей свободы, суверенитета и территориальной целостности", - сказал Блинкен.

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Издание отмечает, что Украина была вынуждена соблюдать этот запрет, поскольку критически зависит от западной помощи. И это стало проблемой в частности в случае с новым наступлением россиян в Харьковской области. Украинцы неделями наблюдали, как враг собирает силы у границы, но не имели возможности нанести превентивный удар по скоплению вражеских сил.

Слова Блинкена были сказаны уже после того, как министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев 3 мая прямо заявил, что готов санкционировать удары по российской территории из оружия, предоставленного Лондоном. Le Monde считает заявления Кэмерона и Блинкена "признаком продуманного изменения позиции Запада" по данному вопросу.

Визит Блинкена в Киев

Как писал УНИАН, утром 14 мая в Киев с необъявленным визитом прибыл государственный секретарь (глава МИД) США Энтони Блинкен. После встречи с президентом Владимиром Зеленским американский посланник пообещал Украине прибытие больших объемов помощи, которая изменит ситуацию на поле боя.

Также он заявил, что Соединенные Штаты приближают Украину к НАТО и впоследствии введут ее в Альянс. Но никаких конкретных сроков и условий вступления он не привел.

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