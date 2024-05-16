Вице-премьер-министр Свириденко пообещала провести обновление нормативных документов, чтобы бронирование было справедливым.

В Министерстве экономики отреагировали на информацию о бронировании работников шести компаний, в частности, Glovo, букмекерской конторы, рекламного агентства и компании с американскими владельцами.

"Относительно информации, которая появилась в СМИ по бронированию некоторых технологических компаний. Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании, и будем разбираться в ситуации и анализировать решение по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса", – заявила в Facebook первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Она объяснила как выглядит процесс бронирования на примере этой ситуации. По словам министра, указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации, которое признало их критически важным на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами "Дія.Сіті". После этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки.

Видео дня

Свириденко подчеркнула, что на основе решения Генштаба, списки прорабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа, принимается решение о бронировании работников.

"Мы понимаем, что бронирование специалистов – законное право бизнеса и возможность для страны в такое трудное время поддерживать нашу экономику налогами и сборами. Но этот вопрос также не должен раскалывать общество, особенно в такое трудное время. Проведем обновление постановления, чтобы найти оптимальное решение, которое будет отвечать запросу военных, но в то же время даст возможность работать экономике", – добавила вице-премьер.

Бронирование в Украине

16 мая Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко опубликовал приказ №8572, согласно которому Кабинет министров забронировал от мобилизации работников шести компаний, в частности, Glovo, букмекерскую контору, рекламное агентство и компанию с американскими владельцами. В то же время только одна из вышеупомянутых компаний в списке имеет связь с армией и может претендовать на бронирование.

Ранее УНИАН писал, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о двух моделях экономического бронирования, по которым ведутся дискуссии. По его словам, изучался опыт других стран по этому вопросу, но "какое решение не выберете – есть много людей, которые за", есть много людей, которые "против".

Вас также могут заинтересовать новости: