Они всегда готовы "поболтать" и пообниматься с вами.

Это поистине волшебный момент, когда ваша кошка начинает устанавливать связь с вами и остальными членами семьи.

Если вы ищете кошку, которая будет всегда рядом с вами, всегда готова к общению и даже позволит вам немного пообниматься с ней, то эти 10 пород, по версии портала Scotsman, точно вам подойдут.

1. Абиссинская

Известная как "собака кошачьего мира", абиссинская порода кошек очень ласкова. Они неистово преданны и любят изучать окружающую обстановку, чтобы быть уверенными, что те, кого они любят, защищены любой ценой.

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2. Бирман

Бирман - очень нежная, ласковая порода, которая предлагает все, что вы можете пожелать от преданного, любящего и верного компаньона.

3. Американская рысь

Несмотря на свой "дикий" вид, американская рысь - одна из самых любящих и ласковых пород кошек в мире.

4. Шартрез

Кошки породы шартрез - нежные и заботливые, они всегда будут рады вашему обществу.

5. Сомали

Близкие родственники абиссинской породы кошек, сомали - такие же любящие и энергичные.

6. Скоттиш-фолд

Скоттиш-фолд - порода, которая процветает в любящей семье - и очень милая.

7. Экзотическая короткошерстная

Экзотическая короткошерстная - порода, которая любит играть со своим хозяином. Милая и заботливая, эта порода часто проявляет свою любознательность.

8. Тонкинез

Очень "голосистая" порода, тонкинезы будут общаться с вами и любить играть с интерактивными игрушками.

9. Ликой

Кошки породы ликой невероятно игривы и обожают компанию, что делает их невероятно преданными своим хозяевам.

10. Персидская

Персидские кошки часто отличаются нежным и спокойным характером. Они очень милые и любят дарить свое внимание людям, которым доверяют.

Ранее УНИАН рассказвал о 10 породах кошек, которые обычно отличаются несколько более высоким уровнем интеллекта, чем другие.

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