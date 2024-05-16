Это поистине волшебный момент, когда ваша кошка начинает устанавливать связь с вами и остальными членами семьи.
Если вы ищете кошку, которая будет всегда рядом с вами, всегда готова к общению и даже позволит вам немного пообниматься с ней, то эти 10 пород, по версии портала Scotsman, точно вам подойдут.
1. Абиссинская
Известная как "собака кошачьего мира", абиссинская порода кошек очень ласкова. Они неистово преданны и любят изучать окружающую обстановку, чтобы быть уверенными, что те, кого они любят, защищены любой ценой.
2. Бирман
Бирман - очень нежная, ласковая порода, которая предлагает все, что вы можете пожелать от преданного, любящего и верного компаньона.
3. Американская рысь
Несмотря на свой "дикий" вид, американская рысь - одна из самых любящих и ласковых пород кошек в мире.
4. Шартрез
Кошки породы шартрез - нежные и заботливые, они всегда будут рады вашему обществу.
5. Сомали
Близкие родственники абиссинской породы кошек, сомали - такие же любящие и энергичные.
6. Скоттиш-фолд
Скоттиш-фолд - порода, которая процветает в любящей семье - и очень милая.
7. Экзотическая короткошерстная
Экзотическая короткошерстная - порода, которая любит играть со своим хозяином. Милая и заботливая, эта порода часто проявляет свою любознательность.
8. Тонкинез
Очень "голосистая" порода, тонкинезы будут общаться с вами и любить играть с интерактивными игрушками.
9. Ликой
Кошки породы ликой невероятно игривы и обожают компанию, что делает их невероятно преданными своим хозяевам.
10. Персидская
Персидские кошки часто отличаются нежным и спокойным характером. Они очень милые и любят дарить свое внимание людям, которым доверяют.
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