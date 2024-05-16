Российская поддержка может дать армии Китая решающее преимущество в потенциальном конфликте с США за Тайвань.

Поддержка Китаем войны России в Украине вызывала сильнейшее беспокойство западных правительств в связи с развивающимися отношениями двух стран. Но в последнее время военное сотрудничество этих двух стран усиливается в еще одном ключевом регионе - возле Тайваня, пишет Financial Times.

"Мы видим, как Китай и Россия впервые проводят совместные учения в отношении Тайваня. Мы признаем, что это место, где Китай определенно хочет, чтобы Россия работала вместе с ним, и мы не видим причин, почему бы им этого не делать", - отметила Аврил Хейнс, директор национальной разведки.

Как отмечает FT, военные связи России и Китая развиваются, охватывая более тесные совместные учения и сотрудничество в области противоракетной обороны. И хотя у них нет договора о взаимной обороне, как у США с их союзниками, аналитики считают, что это не исключает военного сотрудничества со значительным глобальным влиянием.

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Углубление военного сотрудничества между РФ и Китаем - что происходит

Отмечается, что последние совместные военно-морские учения демонстрируют намерения Китая учесть успех Украины в потоплении российских военных кораблей с берега, который стал хрестоматийным примером "контроля моря с суши". Ведь именно с такой ситуацией столкнутся китайские войска в случае вторжения на Тайвань.

Эксперты также утверждают, что Россия и Китай находятся на пути к созданию коммуникационных структур, необходимых для ведения совместных боевых действий.

Они начали обмениваться такими секретными данными, как максимальная скорость самолетов, что при нормальных обстоятельствах можно делать только с официальным союзником. Кроме того, обмен оперативными данными, который, вероятно, происходит во время патрулирования, когда российские и китайские бомбардировщики с ядерными боеголовками совершают совместные полеты вблизи Японии, также предполагает "стратегическую близость".

Многие западные аналитики считают, что военные двух стран все еще имеют лишь рудиментарную оперативную совместимость, и утверждают, что их совместные учения не отражают планов совместных боевых действий. Но даже если эта оценка верна, российская поддержка может дать армии Китая решающее преимущество в потенциальном конфликте с США, отмечает FT.

Какими могут быть последствия

Так, наиболее важным фактором может стать передача российской технологии для системы раннего предупреждения о ракетном нападении.

"Если Москва и Пекин объединят свои системы противоракетной обороны, датчики на северной территории России смогут заблаговременно предупреждать Китай об американских межконтинентальных баллистических ракетах, которые должны преодолеть эту территорию, чтобы поразить Китай. Представители азиатских оборонных ведомств заявили, что совместная система раннего предупреждения также позволит Китаю запустить ядерное оружие после получения предупреждения о готовящемся ядерном ударе. Это ознаменовало бы отход от его стратегии применения ядерного оружия только в качестве возмездия за уже нанесенный удар - изменение, которое, по мнению экспертов в области ядерной энергетики, Пекин давно обдумывает", - пишет FT.

В то же время, по словам источника, близкого к министерству обороны России, китайский технологический прогресс означает, что передовое российское оружие теряет свой блеск для Пекина.

"Китай по-прежнему заинтересован в некоторых российских авиационных технологиях, использовавшихся в последнем поколении российских истребителей, а также в импорте советских авиационных двигателей, поскольку собственное производство в Китае все еще отстает. Но это финальные контракты, и через несколько лет интерес Китая пропадет и здесь", - говорит собеседник.

В то же время, отмечают аналитики, помимо технологий, значение России как поставщика для Пекина значительно возрастет, если Китай начнет войну за Тайвань, поскольку сухопутные поставки энергоносителей, продовольствия и военных товаров из России могли бы значительно ослабить эффект от морской блокады Китая со стороны США.

"Россия, вероятно, не будет воевать вместе с Китаем, но займет позицию, аналогичную позиции Пекина в отношении Украины, предлагая политическую поддержку, а также экономические и военные ресурсы, чтобы помочь ей противостоять давлению США", - отмечает FT.

Позиция Китая по войне в Украине

Пекин ранее призывал к миру в Украине, однако некоторые аналитики говорят, что Китай может больше выиграть от продолжения войны.

Отмечается, что постоянная поддержка Киева со стороны США - и, следовательно, неспособность России обеспечить свои достижения в короткий срок - в интересах Пекина. Прекращение помощи США сработает против Китая, поскольку крах Украины остановит - или по крайней мере замедлит - сползание Москвы к вассальной зависимости от Пекина.

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