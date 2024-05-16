Швейцария планирует отменить экспортные ограничения в "исключительных обстоятельствах".

Правительство Швейцарии хочет иметь возможность обойти жесткий нейтралитет страны и расширить экспорт оружия. При этом, как пишет Bloomberg, страна планирует сохранить запрет на военные поставки в Украину.

Как пишет издание, Швейцария запрещает продажу оружия странам, находящимся в состоянии войны, если они не участвуют в боевых действиях под эгидой ООН. Из-за этого швейцарские производители оружия понесли убытки даже на фоне глобального оборонного бума - в 2023 году их зарубежные продажи упали на 27%, до 697 миллионов франков (770 миллионов долларов).

При этом, согласно новой инициативе правительства, Швейцария сможет отменить экспортные ограничения в "исключительных обстоятельствах" в течение ограниченного времени, если это будет соответствовать "интересам внешней политики или национальной безопасности".

Видео дня

Отмечается, что законодатели требуют большей гибкости для поддержки швейцарской оружейной промышленности, которая играет ключевую роль в традициях нейтралитета и самообороны страны.

"При этом правительство уже заявило, что не будет использовать исключение для разрешения поставок в Киев. Ранее Швейцария запретила Германии, Испании и Дании поставлять свое оружие в Украину", - пишет Bloomberg.

Отмечается, что около трех четвертей швейцарского экспорта оружия идет в Европу. По данным правительства, Германия на сегодняшний день является крупнейшим рынком: в 2023 году объем закупок составит почти 170 миллионов франков.

В Швейцарии пройдет украинский саммит мира

15-16 июня в Швейцарии состоится глобальный саммит мира, организованный по украинской инициативе, на него пригласят представителей более 100 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках саммита мира Украина планирует поднять три главных вопроса, одним из которых является обмен пленными "всех на всех" и возвращение украинских детей, а также энергетическая безопасность и вопрос свободного судоходства.

Вас также могут заинтересовать новости: