В последний раз Apple увеличивала дисплеи "прошек" еще в 2020 с линейкой iPhone 12.

В интернете опубликовали несколько фотографий, на которых самая топовая модель iPhone 2023 года сравнивается с макетом грядущего iPhone 16 Pro Max. Данный слив позволяет оценить разницу в размерах новых моделей, сообщает Wccftech.

Напомним, iPhone 16 Pro Max, как ожидается, получит экран диагональю 6,9 дюйма против 6,7" у предшественников последних лет. И без того немаленький смартфон практически превратится в мини-планшет. Кому-то это определенно придется по душе, а кого-то может наоборот оттолкнуть от покупки.

Из других ожидаемых внешних изменений – модель iPhone 16 Pro Max получит новую кнопку, которая позволит быстро делать фото и видео из горизонтального положения. При этом клавиша Action Button останется на месте.

Видео дня

Что касается задней стороны, то выступ задней камеры не показывает никаких различий, но ожидается, что 16 Pro Max получит совершенно новый 48-Мп сенсор Sony.

В свою очередь новое поколение iPhone Pro должно получить экран диагональю 6,3 дюйма против 6,1 дюйма у предшественников, но тут наглядного сравнения пока нет. Базовые модели не изменятся в размерах.

Зато iPhone 16 и iPhone 16 Plus сможет предложить самую богатую цветовую палитру в смартфонах Apple за всю историю. А еще они будут оснащаться вертикальным блоком с двумя датчиками и кнопкой "Действие".

Если все будет идти по стандартному графику, то анонс новинок состоится в сентябре 2024 года. Тогда же выйдет новая iOS 18, которую называют самым крупным апдейтом в истории айфонов.

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