Известно, что через два дня вступит в силу новый закон о мобилизации.

С 18 мая начнет действовать новый закон о мобилизации, поэтому для отдельных категорий граждан при пересечении границы будет обязательным наличие военно-учетных документов. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

"Согласно нормам украинского законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины", - подчеркнул он.

По его словам, это обязаны делать согласно законам Украины "О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые вступят в силу уже в эту субботу.

Видео дня

Поэтому в ГПСУ предоставили перечень мужчин, которые будут обязаны предоставить военно-учетный документ для проверки:

забронированы на период мобилизации и на военное время;

признанные в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

которые самостоятельно воспитывают ребенка;

имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;

другие категории лиц, определенные ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В свою очередь это не будет касаться тех категорий граждан, которые указаны в отдельных пунктах Правил пересечения государственной границы украинцами, а именно:

лица с инвалидностью;

те, которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

водители, которые перевозят медицинские грузы и гуманитарную помощь, осуществляют международные перевозки грузов и пассажиров;

определенные лица по отдельным должностям и государственной службы, работники предприятий железнодорожного транспорта и которые относятся к морской и авиационной отрасли и тому подобное.

Для этих категорий граждан при выезде правила не изменятся.

"Обращаем внимание, что согласно части седьмой статьи 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (в редакции от 18.05.2024) проверка оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и ее оформление осуществляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Поэтому рекомендуем при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ", - добавили в пресс-службе ГПСУ.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал, если не выполнить требования электронной повестки в кабинете призывника, то военнообязанный будет нести такие же последствия, как и за невыполнение требований врученной физически.

В свою очередь в Минобороны также объяснили, когда военнообязанных могут ограничить в праве на управление авто.

"В законе есть четко прописанная схема. Человеку, который уклоняется в течение 5 дней с момента, когда человек должен явиться в ТЦК и СП по повестке, направляется требование по выполнению обязанности военнообязанного. После этого, если человек в течение 10 дней игнорирует и его, добровольно не приходит, не обновляет, не уточняет свои данные в ТЦК и СП, идет обращение в суд. А суд уже принимает решение об ограничении управления транспортным средством", - отметил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Вас также могут заинтересовать новости: